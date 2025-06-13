Венгрия требует отменить штраф в €1 млн за отказ принимать мигрантов

Венгрия подает иск в Суд Евросоюза, требуя отмены решения, в соответствии с которым страна должна выплачивать по €1 млн в день за отказ принимать у себя мигрантов из других стран, в основном Азии и Африки.

Венгрия подает иск в Суд Евросоюза, требуя отмены решения, в соответствии с которым страна должна выплачивать по €1 млн в день за отказ принимать у себя мигрантов из других стран, в основном Азии и Африки.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала М1 сообщил главный советник премьер-министра Венгрии по вопросам безопасности и борьбы с нелегальной миграцией Дьёрдь Баконди.

Он напомнил, что год назад Суд ЕС в Люксембурге по инициативе Еврокомиссии наложил на Венгрию штраф в размере €200 млн, поскольку она отказалась следовать общеевропейскому миграционному пакту. За каждый день просрочки выполнения этого решения дополнительно начисляется по €1 млн. За год общая сумма штрафа с процентами превысила €500 млн.

"ЕС требует, чтобы заявления о предоставлении убежища рассматривались не в третьих странах, например в Сербии, а непосредственно на территории Венгрии. Это, по сути, означает требование открыть границы для нелегальной миграции. В этой ситуации у правительства есть только один выход: подать иск против Суда ЕС с помощью международной юридической фирмы", - сказал Баконди.

Он подтвердил, что венгерское правительство не намерено выплачивать ни основную сумму штрафа, ни проценты по нему и не собираются подчиняться миграционным правилам ЕС.

Эксперты считают, что пересмотр решения Суда ЕС в Люксембурге - дело крайне сложное, но не безнадежное.