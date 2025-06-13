О нас

Венгрия требует отменить штраф в €1 млн за отказ принимать мигрантов

Венгрия требует отменить штраф в €1 млн за отказ принимать мигрантов Венгрия подает иск в Суд Евросоюза, требуя отмены решения, в соответствии с которым страна должна выплачивать по €1 млн в день за отказ принимать у себя мигрантов из других стран, в основном Азии и Африки.
Другие страны
13 июня 2025 г. 00:11
Венгрия требует отменить штраф в €1 млн за отказ принимать мигрантов

Венгрия подает иск в Суд Евросоюза, требуя отмены решения, в соответствии с которым страна должна выплачивать по €1 млн в день за отказ принимать у себя мигрантов из других стран, в основном Азии и Африки.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала М1 сообщил главный советник премьер-министра Венгрии по вопросам безопасности и борьбы с нелегальной миграцией Дьёрдь Баконди.

Он напомнил, что год назад Суд ЕС в Люксембурге по инициативе Еврокомиссии наложил на Венгрию штраф в размере €200 млн, поскольку она отказалась следовать общеевропейскому миграционному пакту. За каждый день просрочки выполнения этого решения дополнительно начисляется по €1 млн. За год общая сумма штрафа с процентами превысила €500 млн.

"ЕС требует, чтобы заявления о предоставлении убежища рассматривались не в третьих странах, например в Сербии, а непосредственно на территории Венгрии. Это, по сути, означает требование открыть границы для нелегальной миграции. В этой ситуации у правительства есть только один выход: подать иск против Суда ЕС с помощью международной юридической фирмы", - сказал Баконди.

Он подтвердил, что венгерское правительство не намерено выплачивать ни основную сумму штрафа, ни проценты по нему и не собираются подчиняться миграционным правилам ЕС.

Эксперты считают, что пересмотр решения Суда ЕС в Люксембурге - дело крайне сложное, но не безнадежное.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Macarıstan gündə bir milyon avro kəsilən cəriməni ləğv etdirmək istəyir

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi