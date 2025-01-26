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Венгрия требует гарантий энергобезопасности взамен на продление санкций против РФ

Венгрия требует гарантий энергобезопасности взамен на продление санкций против РФ Венгрия уведомила руководство Евросоюза, что требует гарантии своей энергетической безопасности либо от ЕС, либо от Украины перед тем, как будет решен вопрос о продлении антироссийских санкций.
Другие страны
26 января 2025 г. 15:12
Венгрия требует гарантий энергобезопасности взамен на продление санкций против РФ

Венгрия уведомила руководство Евросоюза, что требует гарантии своей энергетической безопасности либо от ЕС, либо от Украины перед тем, как будет решен вопрос о продлении антироссийских санкций.

Как передает Report, об этом в воскресной программе радиостанции Kossuth сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто перед заседанием глав МИД стран ЕС в Брюсселе 27 января.

"Перед встречей министров иностранных дел государств - членов Европейского союза, которая состоится в понедельник, мы ясно дали понять: нам нужны либо от украинцев, либо от Европейского союза гарантии того, что в будущем наша энергетическая безопасность не будет поставлена под угрозу", - сказал Сийярто.

Отметим, что 27 января министры рассмотрят в Брюсселе вопрос о продлении санкций ЕС против РФ еще на полгода. Как напомнил Сийярто, Венгрия давно считает, что санкции не достигли своей цели, не помогли прекратить конфликт в Украине и нанесли ущерб экономике самой Европы. Брюссель, потворствуя Киеву, настаивает на их продлении, но Будапешт убежден, что этот вопрос не должен решаться автоматически. Правительство Венгрии заявляло, что намерено проконсультироваться на этот счет с новой администрацией США.

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