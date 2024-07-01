Венгрия стала председателем Совета ЕС

Венгрия начинает председательство в Совете ЕС сроком на полгода в условиях серьезных разногласий с руководством Евросоюза по ряду вопросов, в том числе по поводу войны России против Украины и миграции.

Венгрия начинает председательство в Совете ЕС сроком на полгода в условиях серьезных разногласий с руководством Евросоюза по ряду вопросов, в том числе по поводу войны России против Украины и миграции.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, 1 июля она принимает в ЕС эстафету у Бельгии, чтобы в конце декабря на основе ротации передать ее Польше.

Непростые отношения между Будапештом и Брюсселем отразились даже на выборе девиза председательства: "Сделаем Европу вновь великой!" Он похож на предвыборный лозунг экс-президента США Дональда Трампа, которого не поддерживает нынешнее руководство ЕС, но зато на его стороне открыто выступает венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Официальный логотип председательства представляет собой кубик Рубика, на одной из граней которого изображен красно-бело-зеленый флаг Венгрии, а на другой - эмблема Евросоюза в виде звезд, расположенных по кругу. В этом году изобретению венгерского инженера Эрнё Рубика исполнилось 50 лет.