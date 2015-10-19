Венгрия сообщила об остановке притока мигрантов с территории Хорватии

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "Приток мигрантов и беженцев в Венгрию со стороны соседней Хорватии прекратился благодаря закрытию границ между двумя странами".

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, заявил официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

"Закрытие границы работает, это стало эффективным решением для остановки нелегального пересечения границы. Правительство Венгрии приняло решение придерживаться данных мер так долго, как потребуется", - заявил Ковач. Он также добавил, что в воскресенье на территорию страны смог нелегально попасть только 41 мигрант. Данный показатель стал самым низким для Венгрии с начала текущего года.

"Мы постоянно следим за ситуацией на границах со Словенией, Хорватией и Сербией. И мы готовы реагировать на любое развитие событий", - добавил Ковач.

На прошлой неделе Ковач официально объявил о закрытии "зеленой зоны" на границе с Хорватией для прохода нелегальных мигрантов. По его словам, власти также создали две транзитные зоны, где желающие попасть в страну могут зарегистрироваться. Ковач подчеркнул, что остаются легальные способы перейти через границу Венгрии и Хорватии.