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Венгрия сообщила, что не сможет арестовать Путина на основании ордера МУС

Венгрия сообщила, что не сможет арестовать Путина на основании ордера МУС Венгрия не смогла бы арестовать президента России Владимира Путина на основании ордера, выданного Международным уголовным судом (МУС), поскольку не обнародовала у себя Римский статут 1998 года о создании этого суда.
Другие страны
23 марта 2023 г. 19:54
Венгрия сообщила, что не сможет арестовать Путина на основании ордера МУС

Венгрия не смогла бы арестовать президента России Владимира Путина на основании ордера, выданного Международным уголовным судом (МУС), поскольку не обнародовала у себя Римский статут 1998 года о создании этого суда.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

По его словам, Венгрия в свое время подписала и ратифицировала Римский статут, в соответствии с которым был сформирован и начал действовать МУС, но этот документ не был официально опубликован в стране. "Мы можем сослаться на венгерское законодательство и, основываясь на нем, не можем арестовать российского президента, поскольку статут МУС не был обнародован в Венгрии", - пояснил Гуйяш.

Он добавил, что правительство Венгрии "не сформировало позицию" по вопросу о решении МУС в отношении Путина.

"Такие решения не самые удачные, поскольку они ведут к дальнейшей эскалации, а не к миру. Это мое личное субъективное мнение", - заключил глава канцелярии.

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