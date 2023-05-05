О нас

Венгрия сможет присоединиться к зоне евро в конце 2024 года

Венгрия сможет присоединиться к зоне евро в конце 2024 года Венгрия будет готова войти в зону евро к концу 2024 года.
Другие страны
5 мая 2023 г. 07:44
Венгрия сможет присоединиться к зоне евро в конце 2024 года

Венгрия будет готова войти в зону евро к концу 2024 года.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство MTI, с таким прогнозом выступил председатель Финансового совета Венгрии, который наделен широкими полномочиями по контролю за разработкой и исполнением государственного бюджета, Арпад Ковач.

"Венгрия сможет соответствовать Маастрихтским критериям к концу 2024 года", - сказал он, выступая в торгово-промышленной палате области Фейер в Секешфехерваре.

Такие критерии установлены Договором о Европейском союзе от 1992 года и касаются финансово-экономических показателей страны, необходимых для вступления в еврозону. По ним оцениваются устойчивость финансовой системы, уровень цен и стабильность валютного курса.

Ковач считает, что к лету 2024 года рост потребительских цен в Венгрии может снизиться до 3%, государственный долг сократится до уровня ниже 70% ВВП, а дефицит бюджета будет равняться примерно 2,9%.

По его оценкам, в этом году рост ВВП Венгрии составит около 1%, но на следующий год этот показатель увеличится до 3,5-4%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Macarıstan 2024-cü ilin sonunda Avrozonaya daxil olmaq istəyir

Самое важное

В городе Губадлы заложен фундамент первого жилого квартала
ФотоВ городе Губадлы заложен фундамент первого жилого квартала
4 мая 2023 г. 18:42
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район
4 мая 2023 г. 16:37
Министр обороны принял нового командующего российскими миротворцами
Министр обороны принял нового командующего российскими миротворцами
4 мая 2023 г. 15:19
Советник Байдена: Мы приветствуем прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном в переговорах
Советник Байдена: Мы приветствуем прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном в переговорах
4 мая 2023 г. 04:20
Президент: Лучший способ достижения соглашения - это прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией
Президент: Лучший способ достижения соглашения - это прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией
4 мая 2023 г. 02:03
Глава государства: Решение о расширении ТАР должно быть общим
Глава государства: Решение о расширении ТАР должно быть общим
4 мая 2023 г. 01:25
Президент Азербайджана: Мы поддерживаем с Европейским Союзом энергетический диалог
Президент Азербайджана: Мы поддерживаем с Европейским Союзом энергетический диалог
4 мая 2023 г. 01:06
Ильхам Алиев: У нас большие ожидания в отношении будущей деятельности свободной экономической зоны Алят
Ильхам Алиев: У нас большие ожидания в отношении будущей деятельности свободной экономической зоны "Алят"
4 мая 2023 г. 00:07
Президент: Мы полностью поддерживаем проект Среднего коридора, он обладает большим потенциалом
Президент: Мы полностью поддерживаем проект Среднего коридора, он обладает большим потенциалом
3 мая 2023 г. 23:54
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор важен не только для Азербайджана и Армении, но и в мировом масштабе
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор важен не только для Азербайджана и Армении, но и в мировом масштабе
3 мая 2023 г. 23:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi