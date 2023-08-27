Венгрия сможет присоединиться к зоне евро в 2024 году

Венгрия будет готова войти в зону евро к концу 2024 года.

Венгрия будет готова войти в зону евро к концу 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство MTI, с таким прогнозом выступил Арпад Ковач, председатель Финансового совета Венгрии, который наделен широкими полномочиями по контролю за разработкой и исполнением государственного бюджета.

"Венгрия сможет соответствовать Маастрихтским критериям к концу 2024 года", - сказал он, выступая в торгово-промышленной палате области Фейер в Секешфехерваре. Такие критерии установлены Договором о Европейском союзе от 1992 года и касаются финансово-экономических показателей страны, необходимых для вступления в еврозону. По ним оцениваются устойчивость финансовой системы, уровень цен и стабильность валютного курса.

Ковач считает, что к лету 2024 года рост потребительских цен в Венгрии может снизиться до 3%, государственный долг сократится до уровня ниже 70% ВВП, а дефицит бюджета будет равняться примерно 2,9%. По его оценкам, в этом году рост ВВП Венгрии составит около 1%, но на следующий год этот показатель увеличится до 3,5-4%.