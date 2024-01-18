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Венгрия считает, что Швеция ведет себя безучастно по теме присоединения к НАТО

Венгрия считает, что Швеция ведет себя безучастно по теме присоединения к НАТО Правительство Венгрии считает, что Швеция не предпринимает необходимых шагов для вступления в НАТО и ведет себя таким образом, будто это ее совершенно не интересует.
Другие страны
18 января 2024 г. 18:27
Венгрия считает, что Швеция ведет себя безучастно по теме присоединения к НАТО

Правительство Венгрии считает, что Швеция не предпринимает необходимых шагов для вступления в НАТО и ведет себя таким образом, будто это ее совершенно не интересует.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на встрече с журналистами глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

По его словам, в таких условиях венгерскому парламенту будет сложно ратифицировать соглашение о приеме королевства в Североатлантический альянс.

Швеция "не предпринимает никаких шагов для того, чтобы укрепить доверие и установить с нами отношения как с друзьями и союзниками", посетовал Гуйяш. Отношения между двумя странами официально "считаются союзническими, но едва ли могут называться дружескими", сказал он.

"Из этого можно сделать вывод, что присоединение к НАТО не является приоритетом для Швеции", - заключил глава канцелярии премьера.

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