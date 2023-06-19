Венгрия раскритиковала план миграционной политики Еврсоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз раскритиковал план миграционной политики Европейского союза (ЕС), который предполагает введение обязательных квот на расселение мигрантов, прибывающих на территорию Европы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз раскритиковал план миграционной политики Европейского союза (ЕС), который предполагает введение обязательных квот на расселение мигрантов, прибывающих на территорию Европы.

Как передает Лента.Ру , своим мнением он поделился в Twitter.

"Брюссель снова призывает к введению обязательных квот для мигрантов. Империя Сороса наносит ответный удар", - написал политик. Джордж Сорос - американский финансист, инвестор и миллиардер. Он является создателем сети фондов "Открытое общество", известной как "Фонд Сороса». На протяжении последних лет его фонд прекратил деятельность в некоторых странах, в том числе в России, Венгрии и Таджикистане.

Главы МВД стран - участниц ЕС в начале июня на встрече в Люксембурге приняли общий подход к положению о предоставлении убежища и соответствующей процедуре.