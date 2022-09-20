Венгрия провела успешные переговоры с Еврокомиссией

Переговоры правительства Венгрии с Еврокомиссией (ЕК) завершились успешно, республике не грозит потеря финансирования Евросоюза.

Переговоры правительства Венгрии с Еврокомиссией (ЕК) завершились успешно, республике не грозит потеря финансирования Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила министр юстиции страны Юдит Варга в социальной сети Facebook.

"Сложный, но конструктивный переговорный процесс между венгерским правительством и Еврокомиссией закончился в воскресенье. Переговоры завершились успешно. Комиссия пришла к выводу, что предложенные кабмином меры устраняют опасения, которые заставили ЕК применить механизм обусловленности (выплат из бюджета ЕС). Венгрия пока не лишилась средств Евросоюза, и решение ЕК, принятое в воскресенье, говорит о том, что риск этого отсутствует", - написала глава Минюста.

По ее словам, запущенная ЕС процедура будет прекращена до конца года, если венгерское правительство примет все необходимые меры. "В ближайшие недели и месяцы мы сосредоточимся на выполнении обязательств", - отметила министр.