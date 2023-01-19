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Венгрия просит исключить девятерых россиян из санкционного списка ЕС

Венгрия просит исключить девятерых россиян из санкционного списка ЕС Венгрия обратилась к Еврокомиссии (ЕК) с просьбой исключить девятерых граждан России из девятого пакета санкций.
Другие страны
19 января 2023 г. 12:03
Венгрия просит исключить девятерых россиян из санкционного списка ЕС

Венгрия обратилась к Еврокомиссии (ЕК) с просьбой исключить девятерых граждан России из девятого пакета санкций.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в четверг Politico.

"Венгрия выступила с запросом об исключении девяти имен из санкционного списка", - сказано в статье.

В свою очередь, власти Польши выступают против таких мер.

В декабре, еще до введения девятого пакета санкций против РФ, Венгрия уже просила ЕС исключить нескольких россиян из санкционного списка. Тогда глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснял позицию Будапешта тем, что такой шаг может "перекрыть каналы для коммуникаций с Москвой".

Однако позднее совет ЕС утвердил пакет санкций без запрашиваемых Будапештом изменений. Под него попали 144 физических лица. Среди прочего, ЕС добавил в "черные списки" 168 структур, связанных с оборонной промышленностью России.

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Версия на английском языке Hungary seeks removal of nine Russians from EU's sanctions list

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