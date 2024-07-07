Венгрия продолжит миссию по урегулированию конфликта в Украине

Венгрия продолжит мирную миссию в интересах урегулирования конфликта в Украине и на предстоящей неделе проведет еще ряд встреч, направленных на достижение этой цели.

Венгрия продолжит мирную миссию в интересах урегулирования конфликта в Украине и на предстоящей неделе проведет еще ряд встреч, направленных на достижение этой цели.

Как передает Report , соответствующее заявление в видеообращении в соцсети сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, подводя итоги первой недели председательства его страны в Совете ЕС.

Согласно информации, визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев и Москву, состоявшиеся 2 и 5 июля, вызвали не только недовольство со стороны лидеров ЕС, но и поддержку некоторых европейских политиков.

По его словам, с нападками на Венгрию обрушились те, кто в течение последних двух с половиной лет "постоянно углублял военный кризис в Европе с помощью поставок оружия, фантазий об отправке наземных войск и слухов об использовании ядерного оружия".

"Эти нападки не сдержат и не обескуражат нас. Мирная миссия продолжится и даже усилится, поэтому я призываю европейских политиков, выступающих за войну, пристегнуть ремни безопасности и быть внимательными на следующей неделе", - сказал Сийярто.