Венгрия согласилась продлить меры по защите словацкого воздушного пространства в связи с отсутствием у Братиславы комплексов ПВО и военной авиации из-за действий прошлого правительства страны, передавшего их Украине.
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"Я очень рад, что на следующей неделе мы сможем приветствовать первые два F-16 на территории Словацкой Республики, которые постепенно возьмут под свой контроль воздушное пространство, но до конца 2025 года мы все еще будем зависеть от помощи Венгерской Республики", - сказал Пеллегрини.
Глава государства также подчеркнул, что Словакия пока не имеет средств ПВО и собственной военной авиации, поскольку прежнее правительство передало в качестве помощи Украине истребители МиГ-29 и зенитные комплексы без адекватной компенсации.
Словакия заказала партию из 14 американских боевых самолетов F-16, поставки которых задерживаются из-за недостатка необходимых для производства электронных компонентов.