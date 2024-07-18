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Венгрия продлит защиту воздушного пространства Словакии до конца 2025 года

Венгрия продлит защиту воздушного пространства Словакии до конца 2025 года Венгрия согласилась продлить меры по защите словацкого воздушного пространства в связи с отсутствием у Братиславы комплексов ПВО и военной авиации из-за действий прошлого правительства страны, передавшего их Украине.
Другие страны
18 июля 2024 г. 22:06
Венгрия продлит защиту воздушного пространства Словакии до конца 2025 года

Венгрия согласилась продлить меры по защите словацкого воздушного пространства в связи с отсутствием у Братиславы комплексов ПВО и военной авиации из-за действий прошлого правительства страны, передавшего их Украине.

Как передает Report со ссылкой на портал Teraz, об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в ходе визита в Будапешт.

"Я очень рад, что на следующей неделе мы сможем приветствовать первые два F-16 на территории Словацкой Республики, которые постепенно возьмут под свой контроль воздушное пространство, но до конца 2025 года мы все еще будем зависеть от помощи Венгерской Республики", - сказал Пеллегрини.

Глава государства также подчеркнул, что Словакия пока не имеет средств ПВО и собственной военной авиации, поскольку прежнее правительство передало в качестве помощи Украине истребители МиГ-29 и зенитные комплексы без адекватной компенсации.

Словакия заказала партию из 14 американских боевых самолетов F-16, поставки которых задерживаются из-за недостатка необходимых для производства электронных компонентов.

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