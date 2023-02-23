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Венгрия призвала США и РФ немедленно начать переговоры по Украине

Венгрия призвала США и РФ немедленно начать переговоры по Украине Венгрия призывает США и Россию немедленно начать переговоры об урегулировании конфликта на Украине в рамках Объединенных Наций.
Другие страны
23 февраля 2023 г. 20:14
Венгрия призвала США и РФ немедленно начать переговоры по Украине

Венгрия призывает США и Россию немедленно начать переговоры об урегулировании конфликта в Украине в рамках Объединенных Наций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, выступая в четверг на спецсессии Генассамблеи ООН по Украине в Нью-Йорке.

"Соединенные Штаты и Россия должны как можно скорее начать в рамках ООН переговоры в целях урегулирования в Украине", - сказал венгерский министр. Он отметил, что ООН должна стать площадкой для диалога и поиска путей урегулирования украинского конфликта.

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