Венгрия призвала США и РФ немедленно начать переговоры по Украине

Венгрия призывает США и Россию немедленно начать переговоры об урегулировании конфликта на Украине в рамках Объединенных Наций.

Венгрия призывает США и Россию немедленно начать переговоры об урегулировании конфликта в Украине в рамках Объединенных Наций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, выступая в четверг на спецсессии Генассамблеи ООН по Украине в Нью-Йорке.

"Соединенные Штаты и Россия должны как можно скорее начать в рамках ООН переговоры в целях урегулирования в Украине", - сказал венгерский министр. Он отметил, что ООН должна стать площадкой для диалога и поиска путей урегулирования украинского конфликта.