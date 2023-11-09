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Венгрия призвала ЕС пока не начинать переговоры о вступлении с Украиной

Венгрия призвала ЕС пока не начинать переговоры о вступлении с Украиной Венгрия считает, что Евросоюз пока не должен начинать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество.
Другие страны
9 ноября 2023 г. 01:56
Венгрия призвала ЕС пока не начинать переговоры о вступлении с Украиной

Венгрия считает, что Евросоюз пока не должен начинать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя доклад Еврокомиссии о расширении ЕС.

В документе указано неполное выполнение Украиной требований для присоединения к Евросоюзу, однако Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Киевом по этому вопросу. "Поскольку Еврокомиссия не считает, что Украина выполнила условия для членства, то мы не считаем своевременными какие-либо дальнейшие шаги в переговорах с Украиной о вступлении", - отметил Сийярто в видеообращении на своей странице в Facebook.

По его мнению, до тех пор, пока в Украине не наступит мир, она не будет иметь права на членство в ЕС. "Иначе вместе с Украиной в Европейский союз пришла бы война, чего мы явно не хотим и не можем хотеть", - сказал глава МИД. Он подчеркнул, что расширение должно быть направлено на сохранение мира, а не на привнесение войны в Евросоюз.

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