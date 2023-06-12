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Венгрия присоединилась к охране воздушного пространства Словакии

Венгрия присоединилась к охране воздушного пространства Словакии Военно-воздушные силы (ВВС) Венгрии подключились к чешской и польской истребительной авиации, обеспечивающей с 1 сентября 2022 года охрану воздушного пространства Словакии.
Другие страны
12 июня 2023 г. 14:05
Венгрия присоединилась к охране воздушного пространства Словакии

Военно-воздушные силы (ВВС) Венгрии подключились к чешской и польской истребительной авиации, обеспечивающей с 1 сентября 2022 года охрану воздушного пространства Словакии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство TASR.

Соответствующий документ подписали в понедельник венгерский, словацкий и польский министры обороны, а также заместитель главы чешского оборонного ведомства на встрече в курортном местечке Штрбске-Плесо на севере Словакии.

ВВС Венгрии располагают 14 сверхзвуковыми истребителями Gripen C/D шведского производства. Эти самолеты и будут патрулировать воздушное пространство Словакии.

Словакия, как отмечают СМИ республики, в связи с действиями России в Украине передала Киеву эскадрилью истребителей МиГ-29 из состава национальных ВВС. Им на смену должны прийти 14 американских F-16. Между тем поставки этих самолетов задерживаются из-за недостатка необходимых для производства электронных компонентов. Поэтому Братислава в обеспечении безопасности своего воздушного пространства в данное время опирается на помощь Чехии и Польши, к которым теперь присоединилась Венгрия.

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Версия на английском языке Hungary to patrol Slovakia's skies together with Poland, Czechia

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