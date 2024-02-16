Венгрия присоединилась к коалиции НАТО по разминированию Украины

Венгрия присоединилась к коалиции 20 стран-членов Североатлантического союза (НАТО), которые займутся разминированием территории Украины.

Венгрия присоединилась к коалиции 20 стран-членов Североатлантического союза (НАТО), которые займутся разминированием территории Украины.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Facebook венгерского министра обороны Криштофа Салай-Бобровницкого.

Совещание стран НАТО прошло в Брюсселе 15 февраля. В ходе встречи было подписано соглашение о создании Коалиции по противоминной деятельности.

"В Украине одна из самых насущных задач, влияющих на повседневную жизнь населения, - это разминирование... Силы обороны Венгрии вносят свой вклад в деятельность коалиции во главе с Литвой, проводя учения по разминированию", - написал Салай-Бобровницки.