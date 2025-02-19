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Венгрия предотвратила введение санкций ЕС против 27 физлиц и организаций в РФ

Венгрия предотвратила введение санкций ЕС против 27 физлиц и организаций в РФ Венгрия предотвратила введение санкций ЕС против 27 физических лиц и организаций в РФ.
Другие страны
19 февраля 2025 г. 12:49
Венгрия предотвратила введение санкций ЕС против 27 физлиц и организаций в РФ

Венгрия предотвратила введение санкций ЕС против 27 физических лиц и организаций в РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, в список был включен и патриарх Кирилл.

Он также отметил, что 16-й пакет санкций в отношении РФ предусматривает исключения для Венгрии в области использования российской нефти и нефтепродуктов.

"Этот пакет санкций содержит некоторые послабления для Венгрии. Мы добились того, чтобы 16-й пакет санкций позволил использовать в Венгрии российские нефтепродукты, импортируемые компанией MOL после производства на НПЗ Slovnaft в Братиславе. Это значительно повысит энергетическую безопасность Венгрии", - сказал он.

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Версия на английском языке Hungary blocks EU sanctions against 27 Russian individuals and organizations
Версия на азербайджанском языке Macarıstan Aİ-nin Rusiyanın 27 fiziki şəxs və təşkilatına qarşı sanksiya tətbiqinin qarşısını alıb

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