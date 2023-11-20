О нас

Венгрия потребовала от ХАМАС немедленно освободить всех заложников

Венгрия потребовала от ХАМАС немедленно освободить всех заложников Венгрия поддержит только такую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Ближнему Востоку, которая будет содержать требование к палестинской группировке ХАМАС немедленно и без предварительных условий освободить всех заложников, захваченных во время нападения
Другие страны
20 ноября 2023 г. 22:24
Венгрия потребовала от ХАМАС немедленно освободить всех заложников

Венгрия поддержит только такую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Ближнему Востоку, которая будет содержать требование к палестинской группировке ХАМАС немедленно и без предварительных условий освободить всех заложников, захваченных во время нападения на Израиль.

Как передает Report, об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, выступая на свободных дебатах на Генассамблее в Нью-Йорке.

"ХАМАС должно немедленно и безоговорочно освободить всех заложников, в том числе пятерых граждан Венгрии", - сказал министр. Он подчеркнул, что Венгрия "поддержит только такое решение, которое будет предусматривать освобождение заложников без промедления и без каких-либо условий".

В то же время Сийярто указал на необходимость "обеспечить защиту гражданских лиц, оказавшихся в ловушке в секторе Газа". Он напомнил, что там находились 15 граждан Венгрии, 14 из которых были эвакуированы в Египет, а один остался в палестинском анклаве по собственному желанию.

Глава МИД назвал ХАМАС террористической организацией, но отметил, что международное сообщество должно не допустить превращения борьбы с терроризмом в войну между государствами. "Это имело бы совершенно непредсказуемые последствия в регионе, которых, я думаю, никто из нас не хочет", - сказал венгерский министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
На ряде автомагистралей Азербайджана ожидается ограниченная видимость
14 ноября 2023 г. 22:42
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 82,12 доллара за баррель
15 ноября 2023 г. 15:50
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
Начальник службы: Необходимо разработать проект соглашения о сотрудничестве в области гидрометеорологии
15 ноября 2023 г. 15:32
В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
16 ноября 2023 г. 08:48
Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
16 ноября 2023 г. 17:07
На АЗС в Пираллахи произошел взрыв
ФотоНа АЗС в Пираллахи произошел взрыв
18 ноября 2023 г. 14:40
Старинные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
ФотоСтаринные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
20 ноября 2023 г. 08:53
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
20 ноября 2023 г. 11:32
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
20 ноября 2023 г. 19:45
Пройдет тестовый экзамен по приему на работу заместителей директоров
Пройдет тестовый экзамен по приему на работу заместителей директоров
14 ноября 2023 г. 10:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi