Венгрия попросила ЕС исключить нескольких россиян из санкционного списка

Венгрия попросила Евросоюз исключить некоторых граждан России из санкционного списка.

Венгрия попросила Евросоюз исключить некоторых граждан России из санкционного списка.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил Bloomberg. Не уточняется, идет ли речь об уже принятых санкциях, или о тех, которые ЕС готовит в настоящий момент.

Девятый пакет санкций ЕС против России все еще находится в стадии согласования, так как главам МИД стран ЕС необходимо добиться согласия по ряду вопросов.

В новый пакет санкций могут попасть 144 физлица. Также ЕС собирается заморозить активы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), медиахолдинга "Национальная медиагруппа", государственной телекомпании АНО "ТВ-Новости" и Фонда стратегической культуры в Москве. Кроме того, Брюссель планирует отозвать лицензии на вещание в странах ЕС у трех каналов - НТВ, "России 1" и РЕН ТВ.

Помимо этого, новый пакет санкций, как ожидается, будет предусматривать запрет на продажу товаров двойного назначения 169 российским компаниям и замораживание активов двух банков: МКБ и Дальневосточного банка.