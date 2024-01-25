Венгрия поможет Молдове быстро провести переговоры о вступлении в ЕС

Венгрия поддерживает вступление Молдовы в Евросоюз и будет способствовать тому, чтобы переговоры по этому вопросу прошли быстро и результативно.

Венгрия поддерживает вступление Молдовы в Евросоюз и будет способствовать тому, чтобы переговоры по этому вопросу прошли быстро и результативно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Будапеште с молдавским коллегой Дорином Речаном.

"Венгрия безоговорочно поддерживает членство Молдова в Европейском союзе", - сказал глава правительства. По его словам, "речь идет не только о том, что членство в ЕС будет полезно для Молдова, но и о том, что Евросоюзу нужна новая энергия". "Ему нужны страны, которые известны как сбалансированные, стабильные и населенные людьми, которые хотят работать", - добавил Орбан.

Он отметил, что Соглашение об ассоциации между ЕС и Молдова было подписано в 2014 году и прошедшие с тех пор 8 лет оказались для этой страны "мучительно долгим периодом". На саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря прошлого года было принято решение о начале переговоров о вступлении Молдова в сообщество. Орбан выразил надежду, что эти переговоры, которые могут начаться уже в марте 2024 года, пройдут быстро и благодаря этому удастся "компенсировать часть потерянного времени".