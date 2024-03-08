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Венгрия получила ранее заблокированные ЕС €75 млн

Венгрия получила ранее заблокированные ЕС €75 млн Венгрия получила от Евросоюза еще около 30 млрд форинтов (более €75 млн), которые до последнего времени удерживались Брюсселем, продолжающим добиваться от Будапешта соблюдения принципа верховенства права.
Другие страны
8 марта 2024 г. 18:15
Венгрия получила ранее заблокированные ЕС €75 млн

Венгрия получила от Евросоюза еще около 30 млрд форинтов (более €75 млн), которые до последнего времени удерживались Брюсселем, продолжающим добиваться от Будапешта соблюдения принципа верховенства права.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

Министр финансов Венгрии Михай Варга уточнил, что деньги поступили из фонда сплочения ЕС.

"Эти средства будут использованы в рамках операционной программы по окружающей среде и энергоэффективности", - отметил он. По словам Варги, деньги пойдут на осуществление инвестиций, направленных на зеленый и цифровой переход экономики страны.

Министр уточнил, что общая сумма средств, привлеченных Венгрией из фонда сплочения из расчета на 2021-2027 годы, составляет уже €1,22 млрд. Таким образом, Венгрия опережает большинство членов ЕС по объему привлеченных средств, говорится в заявлении Варги на сайте Минфина. Программа по окружающей среде и энергоэффективности ЕС финансируется также из фонда развития регионов.

Отметим, что 13 декабря Евросоюз объявил, что перечислит Венгрии из своего фонда сплочения €10,2 млрд. В то же время Брюссель продолжает блокировать около €20 млрд, причитающихся Будапешту, утверждая, что тот пока не выполнил все условия для их получения. Венгрия добивается разморозки этих средств и обвиняет руководство ЕС в том, что оно пытается удерживать их по политическим причинам, поскольку ему не нравится самостоятельная венгерская политика, в том числе подход к конфликту на Украине.

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Версия на азербайджанском языке Macarıstan Avropa İttifaqı tərəfindən bloklanan 75 milyon avronu alıb

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