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Венгрия подписала все соглашения для доступа к фондам Евросоюза

Венгрия подписала все соглашения для доступа к фондам Евросоюза Венгрия подписала с Еврокомиссией все необходимые соглашения, которые позволяют ей получить доступ к фондам Европейского союза.
Другие страны
22 декабря 2022 г. 20:57
Венгрия подписала все соглашения для доступа к фондам Евросоюза

Венгрия подписала с Еврокомиссией все необходимые соглашения, которые позволяют ей получить доступ к фондам Европейского союза.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр без портфеля в правительстве страны Тибор Наврачич, курирующий вопросы регионального развития и распределения средств из европейских фондов.

На этой неделе руководство Евросоюза одобрило план Венгрии по восстановлению национальной экономики после пандемии, а в четверг Еврокомиссия утвердила венгерские операционные программы и текст соглашения о партнерстве на период до 2027 года.

"Это позволит сразу получить 130 млрд форинтов (около 322 млн евро), объявить тендеры и приступить к реализации проектов развития, которые могут быть поддержаны фондами ЕС", - сказал министр.

Венгрия рассчитывает получить доступ к причитающимся ей средствам из Фонда восстановления на сумму 5,8 млрд евро после того, как выполнит все взятые на себя обязательства из 27 пунктов, согласованных с Брюсселем. Они касаются мер по борьбе с коррупцией и соблюдения принципа верховенства права.

Одновременно остаются заблокированными Еврокомиссией 6,3 млрд евро из 7,5 млрд, выделенных Венгрии из Фонда сбалансированного развития. Правительство Венгрии неоднократно подтверждало, что намерено следовать договоренностям с руководством ЕС.

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