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Венгрия подготовит план действий из-за пошлин США

Венгрия подготовит план действий из-за пошлин США Венгрия намерена разработать национальный план действий в связи с пошлинами в отношении ЕС со стороны США.
Другие страны
1 августа 2025 г. 12:17
Венгрия подготовит план действий из-за пошлин США

Венгрия намерена разработать национальный план действий в связи с пошлинами в отношении ЕС со стороны США.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Правительство Венгрии разработает план действий по защите рабочих мест и производств в стране после достижения торгового соглашения между США и ЕС", - сказал он.

Торговым соглашением предусмотрены американские пошлины в 15% на товары из ЕС.

Орбан, слова которого приводит телеканал РТРС, напомнил, что Венгрия экспортирует товары в США на сумму примерно $11 млрд в год, и важно, чтобы венгерские компании-экспортеры продукции в Штатах не увольняли работников и не сворачивали производственные мощности.

Ранее правительство Венгрии подвергло критике торговое соглашение ЕС и США, отметив, что "оно вредно для европейских интересов и венгерских, в частности".

Глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш назвал это соглашение "актом унижения для ЕС", подчеркнув, что, если бы Венгрия вела переговоры самостоятельно, она бы достигла более выгодной сделки с президентом США Дональдом Трампом.

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Версия на азербайджанском языке Macarıstan Aİ-yə tətbiq edilən rüsumlarla əlaqədar fəaliyyət planı hazırlayacaq

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