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Орбан: Венгрия поддержит статус кандидата в ЕС для Украины

Орбан: Венгрия поддержит статус кандидата в ЕС для Украины Венгрия на будущем саммите лидеров Евросоюза поддержит предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС для Украины.
Другие страны
20 июня 2022 г. 20:02
Орбан: Венгрия поддержит статус кандидата в ЕС для Украины

Венгрия на будущем саммите лидеров Евросоюза поддержит предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС для Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщается, что сегодня президент Европейского совета Шарль Мишель провел видеоконференцию в рамках подготовки к саммиту ЕС, который пройдет 24-25 июня. В ней приняли участие лидеры Бельгии, Болгарии, Эстонии, Люксембурга и Мальты.

Также сообщается, что венгерский премьер Виктор Орбан согласился с предложением предоставить Украине статус кандтидата на вступление в ЕС. При этом, по его словам, Грузия и Босния и Герцеговина должны получить статусы в таком же темпе.

Напомним, на прошлой неделе Европейская комиссия рекомендовала странам-участницам ЕС предоставить Украине статус кандидата.

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Версия на английском языке Hungary to support granting Ukraine status of candidate for EU membership - PM
Версия на азербайджанском языке Viktor Orban: “Macarıstan Ukraynanın Aİ-yə namizəd statusunu dəstəkləyəcək”

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