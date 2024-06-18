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Венгрия поддержит кандидатуру Рютте на должность генсека НАТО

Венгрия поддержит кандидатуру Рютте на должность генсека НАТО Венгрия поддержит кандидатуру исполняющего обязанности главы правительства Нидерландов Марка Рютте на пост нового генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга, полномочия которого заканчиваются 1 октября.
Другие страны
18 июня 2024 г. 20:37
Венгрия поддержит кандидатуру Рютте на должность генсека НАТО

Венгрия поддержит кандидатуру исполняющего обязанности главы правительства Нидерландов Марка Рютте на пост нового генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга, полномочия которого заканчиваются 1 октября.

Как передает Report, об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с Рютте во время неформального саммита Евросоюза в Брюсселе.

Венгерский премьер опубликовал фотокопию письма, которое получил от Рютте по итогам их консультаций в Брюсселе. В документе изложены все его обещания, в том числе готовность соблюдать договоренность между Орбаном и Столтенбергом относительно неучастия Венгрии в миссии НАТО в Украине.

Ранее Орбан заявлял, что выступает против выдвижения кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО, поскольку тот предлагал "поставить Венгрию на колени" и исключить ее из Евросоюза. В качестве кандидата на должность генсека альянса Будапешт предлагал президента Румынии Клауса Йоханниса. В связи с этим Орбан говорил, что хотел бы встретиться и побеседовать с Рютте, чтобы прояснить некоторые вопросы, касающиеся его отношения к Венгрии.

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Версия на азербайджанском языке Macarıstan Ruttenin NATO-nun baş katibi postuna namizədliyini dəstəkləyəcək

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