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Венгрия поддержала мирный план Китая по урегулированию ситуации в Украине

Венгрия поддержала мирный план Китая по урегулированию ситуации в Украине Венгрия поддерживает китайский мирный план по урегулированию конфликта в Украине.
Другие страны
25 апреля 2024 г. 01:07
Венгрия поддержала мирный план Китая по урегулированию ситуации в Украине

Венгрия поддерживает китайский мирный план по урегулированию конфликта в Украине.

Как передает Report, об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

По его словам, необходимо поддерживать все шаги по достижению мира в Украине.

"Мы поддерживаем китайский мирный план просто потому, что он существует", — сказал Сийярто в своем видеообращении в соцсетях после встречи с главой МИД КНР Ван И в Пекине.

Министр отметил, что Венгрия и Китай будут выносить на повестку дня международных организаций вопрос о мирном урегулировании ситуации в Украине, чтобы "не происходило деление мира на политические блоки".

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Версия на азербайджанском языке Macarıstan Çinin Ukrayna ilə bağlı sülh planını dəstəkləyib

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