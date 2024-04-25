Венгрия поддержала мирный план Китая по урегулированию ситуации в Украине

Венгрия поддерживает китайский мирный план по урегулированию конфликта в Украине.

Венгрия поддерживает китайский мирный план по урегулированию конфликта в Украине.

Как передает Report , об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

По его словам, необходимо поддерживать все шаги по достижению мира в Украине.

"Мы поддерживаем китайский мирный план просто потому, что он существует", — сказал Сийярто в своем видеообращении в соцсетях после встречи с главой МИД КНР Ван И в Пекине.

Министр отметил, что Венгрия и Китай будут выносить на повестку дня международных организаций вопрос о мирном урегулировании ситуации в Украине, чтобы "не происходило деление мира на политические блоки".