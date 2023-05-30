Венгрия планирует увеличить расходы на оборону почти на 29%

Венгерское правительство намерено выделить в 2024 году на военные цели €4,85 млрд, что почти на 29% больше, чем в нынешнем.

Венгерское правительство намерено выделить в 2024 году на военные цели €4,85 млрд, что почти на 29% больше, чем в нынешнем.

Как передает Report , об этом сообщил министр финансов Венгрии Михай Варга, объяснивший повышение оборонных расходов продолжением войны на территории соседней Украины.

"В следующем году объем средств, выделяемых на оборону, составит 1 796 млрд форинтов (€4,85 млрд), что на 401 млрд форинтов (€1,08 млрд) больше, чем в 2023 году", - сказал глава Минфина, представляя проект государственного бюджета в парламенте страны.

Таким образом, расходы на оборону увеличатся в Венгрии в 2024 году на 28,6%.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт и Белград подвергается нападкам из-за того, что страны пытаются добиться мира в Украине и не хотят эскалации конфликта.