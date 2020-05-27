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Венгрия планирует отменить режим ЧП в июне

​Венгрия планирует отменить режим ЧП в июне

© Kafkadesk

Венгрия намерена 20 июня отменить чрезвычайное положение, введенное в стране на фоне пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила министр юстиции Юдит Варга.

Напомним, что парламент Венгрии ранее принял законопроект, который внесло правительство премьер-министра Виктора Орбана и который наделяет венгерский кабмин дополнительными полномочиями для борьбы с распространением коронавируса. Принятый законопроект был встречен критикой со стороны местной оппозиции, правозащитных групп и БДИПЧ, считающих, что власти просто воспользовались ситуацией и наделили себя дополнительными не ограниченными по времени полномочиями. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила странам-членам ЕС, что принимаемые для борьбы с распространением коронавируса экстренные национальные меры не должны нарушать фундаментальные права и свободы.

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