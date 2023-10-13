Венгрия планирует направить в Чад военную миссию из 200 человек

Венгрия планирует направить в Чад военную миссию численностью 200 человек для оказания помощи местным властям в борьбе с терроризмом, охране объектов инфраструктуры и улучшения социальной ситуации в стране.

Венгрия планирует направить в Чад военную миссию численностью 200 человек для оказания помощи местным властям в борьбе с терроризмом, охране объектов инфраструктуры и улучшения социальной ситуации в стране.

Как передает Report , об этом сообщил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки, законопроект, касающийся этой инициативы будет внесен в парламент в начале следующей недели.

Выступая на пресс-конференции в Будапеште, он отметил, что в Чаде присутствуют военные контингенты США и Франции, но "венгерская миссия будет независимой". В ее состав войдут не менее 200 военнослужащих. По словам главы Минобороны, "если парламент одобрит создание миссии, то ее отправка будет запланирована на 2024 год".

Министр также напомнил, что в последние несколько лет "миллионы мигрантов хлынули в Европу из Африки, с Ближнего Востока и из Афганистана". Чад, расположенный в центре африканского континента, является стабильным государством и играет ключевую роль в сдерживании региональной миграции, принимая большое число беженцев из других стран. "Если Чад станет нестабильным, то мы можем увидеть миграционный шлюз, через который новый поток из миллионов людей будет направлен в Европу", - сказал Салай-Бобровницки.

"Проблема усугубляется. Поэтому мы должны помочь", - подчеркнул министр. Он уточнил, что Венгрия предложила Чаду "комплексный пакет", включающий военную миссию, гуманитарную помощь, содействие в области медицины и поддержку в развитии сельского хозяйства. Предложение было принято правительством африканской страны. По замыслам Будапешта, все это должно содействовать укреплению безопасности самой Венгрии и Европы в целом.