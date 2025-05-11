Венгрия перенесла переговоры с Украиной о нацменьшинствах

Венгерская сторона перенесла запланированные на 12 мая переговоры с Украиной о нацменьшинствах. Это могло бы стать началом регулярных переговоров.

Венгерская сторона перенесла запланированные на 12 мая переговоры с Украиной о нацменьшинствах. Это могло бы стать началом регулярных переговоров.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявили в Министерстве юстиции Украины.

"Ранее в Будапеште стороны согласовали работу экспертных групп для рассмотрения 11 рекомендаций Венгрии. Украинская делегация рассчитывала на первые промежуточные результаты уже 12 мая", - говорится в публикации.

Кроме того, сообщается, что консультации должны были проходить в Ужгороде, куда уже прибыла украинская делегация. На какую дату перенесена встреча не сообщается. Однако переговоры очень важны в контексте других переговоров - о членстве Украины в ЕС. У Венгрии есть множество требований к Украине. В частности, их сторона требует восстановить права, гарантирующие свободное использование венгерского языка, и право на политическое представительство на региональном и национальном уровнях.

Министр юстиции Ольга Стефанишина в связи с ситуацией отметила, что "диалог должен быть продолжен".