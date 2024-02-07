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Венгрия отвергла претензии Еврокомиссии по поводу нового закона о защите суверенитета

Венгрия отвергла претензии Еврокомиссии по поводу нового закона о защите суверенитета Правительство Венгрии отвергло претензии Еврокомиссии по поводу нового закона о защите национального суверенитета, запрещающего иностранное финансирование политических партий, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
7 февраля 2024 г. 21:39
Венгрия отвергла претензии Еврокомиссии по поводу нового закона о защите суверенитета

Правительство Венгрии отвергло претензии Еврокомиссии по поводу нового закона о защите национального суверенитета, запрещающего иностранное финансирование политических партий, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как заявил госсекретарь Золтан Ковач, курирующий международные коммуникации и связи в ведомстве премьер-министра, нападки со стороны Брюсселя вызваны тем, что этот закон должен не допустить зарубежного вмешательства в венгерские внутренние дела.

"Брюссель и хозяева левых [партий], продающихся за доллары, нападают на закон о защите суверенитета именно потому, что он призван предотвратить получение иностранного влияния с помощью долларов Сороса. Хорошо известно, что главным сторонником долларовых левых во время избирательной кампании 2022 года был Джордж Сорос", - отметил Ковач в связи с поддержкой американским финансистом венгерских оппозиционных партий. Перед последними парламентскими выборами они получали деньги от фонда Action for Democracy, созданного в США при содействии Сороса.

Госсекретарь напомнил, что в ходе состоявшихся недавно национальных консультаций 98% опрошенных граждан Венгрии выступили за введение запрета на иностранное финансирование политических партий. "Поэтому правительство будет придерживаться закона о защите суверенитета", - написал он на своей странице в Facebook.

Новый закон, принятый парламентом в декабре прошлого года, квалифицирует иностранное финансирование политических партий как преступление и устанавливает наказание за это на срок до трех лет тюремного заключения. Следить за соблюдением запрета и собирать информацию о возможных нарушителях предстоит новому государственному управлению по защите национального суверенитета.

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