Венгрия отозвала посла из Нидерландов

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Венгрия отзывает своего посла из Нидерландов для консультаций и понижает уровень дипломатического представительства в этой стране до временного поверенного. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Причиной для понижения дипломатических отношений между двумя странами стало интервью венгерским СМИ посла Нидерландов в Венгрии Гаюса Шелтемы, который в скором времени завершает свою командировку. Дипломат сравнил правительство Венгрии с террористами и утверждал, что "исламские экстремисты при создании образа врага применяют те же принципы, что и венгерское правительство". В этой связи еще накануне Сийярто потребовал, чтобы этот посол больше не появлялся в МИД Венгрии.

По словам Сийярто, между двумя странами на неопределенный срок не будет общения на уровне послов. Министр также поручил временному поверенному в венгерском посольстве "решительно отвергнуть обвинения против Будапешта и потребовать от МИД Нидерландов разъяснений". "Нам нужно публичное разъяснение, объяснений за закрытыми дверями будет недостаточно", - подчеркнул Сийярто.

"Никому не позволено делать такие замечания в отношении Венгрии или венгерского народа", - добавил министр.