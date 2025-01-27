Венгрия отказалась от вето на продление санкций против России

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза согласовали продление на полгода санкций против России, срок действия которых истекал 31 января.

Венгрия отказалась от вето на продление санкций против России, срок которых истекает 31 января.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Euronews.

Таким образом, Евросоюз сможет продлить санкции против Москвы, введенные после начала войны с Украиной.

"Венгрия отступила от своей позиции вето и в понедельник разрешила продление санкций ЕС против России на дополнительные шесть месяцев", - пишет издание.

В свою очередь агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщает, что главы МИД 27 стран ЕС уже согласовали продление на полгода санкций против РФ.

Ранее Венгрия угрожала заблокировать продление санкций из-за остановки транзита российского газа через территорию Украины.