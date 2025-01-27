О нас

Венгрия отказалась от вето на продление санкций против России

Венгрия отказалась от вето на продление санкций против России Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза согласовали продление на полгода санкций против России, срок действия которых истекал 31 января.
Другие страны
27 января 2025 г. 15:30
Венгрия отказалась от вето на продление санкций против России

Венгрия отказалась от вето на продление санкций против России, срок которых истекает 31 января.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Euronews.

Таким образом, Евросоюз сможет продлить санкции против Москвы, введенные после начала войны с Украиной.

"Венгрия отступила от своей позиции вето и в понедельник разрешила продление санкций ЕС против России на дополнительные шесть месяцев", - пишет издание.

В свою очередь агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщает, что главы МИД 27 стран ЕС уже согласовали продление на полгода санкций против РФ.

Ранее Венгрия угрожала заблокировать продление санкций из-за остановки транзита российского газа через территорию Украины.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Macarıstan Rusiyaya qarşı sanksiyaların uzadılmasına veto qoymaqdan imtina edib

Самое читаемое

Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
24 января 2025 г. 18:32
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
21 января 2025 г. 14:28
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
23 января 2025 г. 20:22
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
23 января 2025 г. 13:48
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН
23 января 2025 г. 11:52
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
22 января 2025 г. 15:10
Первичные данные расследования крушения самолета AZAL могут быть обнародованы на следующей неделе
Первичные данные расследования крушения самолета AZAL могут быть обнародованы на следующей неделе
24 января 2025 г. 11:28
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег
25 января 2025 г. 13:32
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2024)
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2024)
25 января 2025 г. 17:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi