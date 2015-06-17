Венгрия отгородится от Сербии четырехметровой стеной

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Венгрия построит четырехметровую стену на границе с Сербией для того, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов. Подготовка проекта поручена министру внутренних дел.

Как отмечает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

"Иммиграция - одна из самых серьезных проблем, с которыми сегодня сталкивается Евросоюз. Страны ЕС ищут решение, но Венгрия более не может позволить себе ждать", - сказал Сийярто.

По словам министра, барьер будет возведен на участке границы протяженностью в 175 километров. Министр подчеркнул, что его строительство не идет вразрез с международными обязательствами Будапешта.