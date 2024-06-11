Венгрия обсудит с генсеком НАТО неучастие в миссии альянса в Украине

Визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Венгрию ожидается 12 июня, в Будапеште намерены обсудить с ним вопрос о том, что страна не будет участвовать в миссии альянса в Украине.

Визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Венгрию ожидается 12 июня, в Будапеште намерены обсудить с ним вопрос о том, что страна не будет участвовать в миссии альянса в Украине.

Как передает Report , об этом заявил в интервью телеканалу М1 премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Через два дня здесь будет находиться генеральный секретарь НАТО, с которым мы обсудим, как Венгрия может отказаться от участия в натовской миссии в Украине", - сказал глава правительства.

Ранее Орбан уже заявлял, что Венгрия намерена достичь с НАТО соглашения о том, что не будет участвовать в военных действиях альянса за пределами его территории, в том числе в его возможных операциях в Украине против России.

По словам премьера, он хотел бы заключить об этом договоренность со Столтенбергом.