Венгрия не разрешит поставку оружия Украине через свою территорию

Венгрия не разрешит поставку оружия Украине через свою территорию, а также не откажется от российских нефти и газа.

Венгрия не разрешит поставку оружия Украине через свою территорию, а также не откажется от российских нефти и газа.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Мы не допустим поставки оружия на нашу территорию", - написал Сийярто в соцсетях в пятницу.

Он напомнил, что вчера на саммите премьер-министров Евросоюза Владимир Зеленский повторил два требования: разрешить поставки оружия через Венгрию и одновременно прекратить покупать природный газ и нефть у России. "Мы понимаем, что для президента Украины украинский народ важнее всего. Однако для нас безопасность Венгрии и венгерского народа имеет первостепенное значение", - пояснил Сийярто.