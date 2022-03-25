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Венгрия не разрешит поставку оружия Украине через свою территорию

Венгрия не разрешит поставку оружия Украине через свою территорию Венгрия не разрешит поставку оружия Украине через свою территорию, а также не откажется от российских нефти и газа.
Другие страны
25 марта 2022 г. 15:33
Венгрия не разрешит поставку оружия Украине через свою территорию

Венгрия не разрешит поставку оружия Украине через свою территорию, а также не откажется от российских нефти и газа.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Мы не допустим поставки оружия на нашу территорию", - написал Сийярто в соцсетях в пятницу.

Он напомнил, что вчера на саммите премьер-министров Евросоюза Владимир Зеленский повторил два требования: разрешить поставки оружия через Венгрию и одновременно прекратить покупать природный газ и нефть у России. "Мы понимаем, что для президента Украины украинский народ важнее всего. Однако для нас безопасность Венгрии и венгерского народа имеет первостепенное значение", - пояснил Сийярто.

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