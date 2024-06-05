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Венгрия не будет участвовать в возможных военных операциях НАТО в Украине

Венгрия не будет участвовать в возможных военных операциях НАТО в Украине Венгрия намерена достичь с НАТО соглашения о том, что не будет участвовать в военных действиях альянса за пределами его территории, в том числе в его возможных операциях в Украине.
Другие страны
5 июня 2024 г. 23:47
Венгрия не будет участвовать в возможных военных операциях НАТО в Украине

Венгрия намерена достичь с НАТО соглашения о том, что не будет участвовать в военных действиях альянса за пределами его территории, в том числе в его возможных операциях в Украине.

Как передает Report, об этом заявил в интервью журналу Mandiner премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Мы хотели бы заключить соглашение с будущим генеральным секретарем о том, что мы не будем участвовать в операциях НАТО против россиян в Украине, даже если мы будем членами НАТО. Мы сохраним наше членство, но мы не хотим принимать участие в военных действиях за пределами территории НАТО, и у нас должна быть такая возможность", - сказал глава правительства.

Он отметил, что по этому вопросу Венгрия расходится во взглядах с кандидатом на пост генерального секретаря НАТО, исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Марком Рютте, которого многие страны прочат на место Йенса Столтенберга.

"Мы не можем поддерживать генерального секретаря НАТО, который возлагает на все государства-члены обязанность участвовать в военных действиях за пределами территории альянса", - пояснил Орбан.

Он также напомнил, что выступает против кандидатуры Рютте, поскольку ранее тот предлагал "поставить Венгрию на колени" и исключить ее из Евросоюза. В качестве кандидата на должность генсека альянса Будапешт поддерживает президента Румынии Клауса Йоханниса. Срок действия полномочий Столтенберга истекает 1 октября.

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