Венгрия намерена ускорить вступление Сербии в ЕС

Венгрия намерена ускорить процесс вступления Сербии в Евросоюз во время своего председательства в Совете ЕС, которое начнется 1 июля.

Венгрия намерена ускорить процесс вступления Сербии в Евросоюз во время своего председательства в Совете ЕС, которое начнется 1 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Венгрия определила в качестве одного из приоритетов своего председательства переговоры с государствами Западных Балкан об их присоединении к ЕС.

"Мы хотели бы провести межправительственные конференции со всеми пятью западнобалканскими кандидатами, открыть новые разделы для вступления с Сербией, закрыть по крайней мере семь глав на переговорах с Черногорией, а также открыть первые главы с Албанией", - сказал Сийярто.