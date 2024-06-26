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Венгрия намерена ускорить вступление Сербии в ЕС

Венгрия намерена ускорить вступление Сербии в ЕС Венгрия намерена ускорить процесс вступления Сербии в Евросоюз во время своего председательства в Совете ЕС, которое начнется 1 июля.
Другие страны
26 июня 2024 г. 16:03
Венгрия намерена ускорить вступление Сербии в ЕС

Венгрия намерена ускорить процесс вступления Сербии в Евросоюз во время своего председательства в Совете ЕС, которое начнется 1 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Венгрия определила в качестве одного из приоритетов своего председательства переговоры с государствами Западных Балкан об их присоединении к ЕС.

"Мы хотели бы провести межправительственные конференции со всеми пятью западнобалканскими кандидатами, открыть новые разделы для вступления с Сербией, закрыть по крайней мере семь глав на переговорах с Черногорией, а также открыть первые главы с Албанией", - сказал Сийярто.

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