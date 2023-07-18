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Венгрия намерена сохранить пути транзита по своей территории зерна с Украины

Венгрия намерена сохранить пути транзита по своей территории зерна с Украины Венгрия сохранит открытыми транзитные пути для перевозки украинского зерна по своей территории, поскольку считает, что это имеет важное значение с точки зрения продовольственной безопасности во всем мире.
Другие страны
18 июля 2023 г. 20:10
Венгрия намерена сохранить пути транзита по своей территории зерна с Украины

Венгрия сохранит открытыми транзитные пути для перевозки украинского зерна по своей территории, поскольку считает, что это имеет важное значение с точки зрения продовольственной безопасности во всем мире.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Мы сожалеем, что это соглашение сейчас не будет продлено, поскольку его важность очевидна", - сказал глава венгерского МИД в интервью телеканалу М1.

По его словам, Венгрия и другие страны Центральной Европы были крайне заинтересованы в продолжении зерновой сделки, поскольку сами страдали от наплыва дешевого украинского зерна, не способного из-за нарушения транспортных маршрутов достичь традиционных мест своего назначения.

В связи с этим Сийярто заверил, что Венгрия "сохранит открытыми транзитные пути для перевозки по своей территории украинской сельхозпродукции", хотя по-прежнему выступает за запрет на ее продажу на венгерском рынке. По его словам, в Венгрии эту продукцию будут выращивать венгерские фермеры по правилам Евросоюза, а украинское зерно "надо доставлять тем, кому оно предназначено, и туда, где оно действительно необходимо".

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