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Венгрия начала антикоррупционные меры для сохранения доступа к средствам ЕС

Венгрия начала антикоррупционные меры для сохранения доступа к средствам ЕС Парламент Венгрии принял первый из серии антикоррупционных законопроектов с целью сохранения доступа к финансовым средствам из фондов Евросоюза. Еврокомиссия ранее предложила сократить выплаты этой стране почти на 7,5 млрд евро на фоне расследования о нар
Другие страны
4 октября 2022 г. 10:48
Венгрия начала антикоррупционные меры для сохранения доступа к средствам ЕС

Парламент Венгрии принял первый из серии антикоррупционных законопроектов с целью сохранения доступа к финансовым средствам из фондов Евросоюза. Еврокомиссия ранее предложила сократить выплаты этой стране почти на 7,5 млрд евро на фоне расследования о нарушении правовых норм.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Усилиями правящей партии "Фидес" в Венгрии приняли поправку к Уголовному кодексу, которая устанавливает процедуру по уголовным преступлениям, связанным с управлением государственным имуществом. За законопроект проголосовали 136 депутатов, 7 - против, еще 14 воздержались.

Изменения в законодательстве - одно из 17 обязательств, которые взяла на себя страна в ходе переговоров с ЕК, чтобы предотвратить приостановку выплат из фондов ЕС. Они включают в себя создание специализированного антикоррупционного агентства, укрепление сотрудничества с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) и другие меры. Будапешт предложил их после того, как в апреле Брюссель начал расследование в отношении Венгрии из-за возможного нарушения принципа верховенства права (это обязательное условие для выделение средств из бюджета ЕС): по мнению Еврокомиссии, власти страны могут использовать средства не по назначению.

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Версия на английском языке Hungary passes anti-graft law to avoid loss of EU funds

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