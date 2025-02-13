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Венгрия инвестирует €320 млн в строительство нефтепровода в Сербию

Венгрия инвестирует €320 млн в строительство нефтепровода в Сербию Венгрия вложит €320 млн в строительство нефтепровода, по которому Сербия сможет получать сырье, поступающее из России по нефтепроводу "Дружба".
Другие страны
13 февраля 2025 г. 22:39
Венгрия инвестирует €320 млн в строительство нефтепровода в Сербию

Венгрия вложит €320 млн в строительство нефтепровода, по которому Сербия сможет получать сырье, поступающее из России по нефтепроводу "Дружба".

Как передает Report со ссылкой на телеканал М1, об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Белграде с министром энергетики и горнодобывающей промышленности Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович.

Он отметил, что венгерские инвестиции в этот проект составят "примерно €320 млн за три года". "Сейчас мы ведем переговоры о заключении контракта, который будет гарантировать использование нового нефтепровода", - сказал глава МИД на пресс-конференции.

Сийярто уточнил, что мощность этой магистрали составит около 5 млн тонн в год. По его словам, уже проведено технико-экономическое обоснование проекта, который предусматривает прокладку труб длиной 180 км в Венгрии и 120 км в Сербии, а также строительство контрольно-измерительной станции на границе между двум странами.

Нефтепровод соединит НПЗ в Сазхаломбате, принадлежащий венгерской компании MOL, с городом Альдьо на юге страны, а затем с сербским городом Нови-Сад. Благодаря этому Венгрия станет не только потребителем, но и транзитной страной для торговли нефтью, а для Сербии откроются новые источники поставок. Завод в Сазхаломбате, находящийся примерно в 30 км к югу от Будапешта, является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием Венгрии и использует в основном российское сырье, поступающее по южной ветке нефтепровода "Дружба".

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