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Венгрия интересуется израильской системой ПВО "Железный купол"

Венгрия интересуется израильской системой ПВО "Железный купол" Министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий заявил, что в свете инцидента с украинской ракетой С-300, упавшей в Польше 15 ноября, Венгрию заинтересовала израильская система ПВО "Железный купол".
Другие страны
18 ноября 2022 г. 23:36
Венгрия интересуется израильской системой ПВО Железный купол

Министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий заявил, что в свете инцидента с украинской ракетой С-300, упавшей в Польше 15 ноября, Венгрию заинтересовала израильская система ПВО "Железный купол".

Как передает Report, об этом сообщает Army Recognition.

Салай-Бобровницкий отметил, что система была показана венгерской делегации в ходе визита 16 ноября в Израиль президента Венгерской республики Каталин Новак, которую он сопровождал.

Издание отмечает, что венгерское минобороны заказало "неизвестное количество" израильских радаров ELTA, которые являются ключевым компонентом системы ПВО "Железный купол".

При этом ракетные установки, которые будут интегрированы в систему, не израильской разработки: вместо них Венгрия будет использовать уже закупленную норвежско-американскую систему NASAMS с ракетами AMRAAM и перспективными ракетами Meteor европейского производства.

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Версия на азербайджанском языке Macarıstan İsrailin “Dəmir qübbə” hava hücumundan müdafiə sistemi ilə maraqlanır

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