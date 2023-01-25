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Венгрия и Ватикан выразили готовность стать посредниками для установления мира в Украине

Венгрия и Ватикан выразили готовность стать посредниками для установления мира в Украине Венгрия и Ватикан продолжают выступать за мирное урегулирование конфликта в Украине и готовы предложить для этого свои посреднические услуги, хотя такая позиция не пользуется сейчас поддержкой со стороны ряда ведущих стран.
Другие страны
25 января 2023 г. 20:59
Венгрия и Ватикан выразили готовность стать посредниками для установления мира в Украине

Венгрия и Ватикан продолжают выступать за мирное урегулирование конфликта в Украине и готовы предложить для этого свои посреднические услуги, хотя такая позиция не пользуется сейчас поддержкой со стороны ряда ведущих стран.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, встретившийся в среду в Ватикане с секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

"К сожалению, мы видим, что в международной политике преобладает риторика войны и во многих случаях те, кто выступает за мир, подвергаются критике и порицанию, на них пытаются навешивать ярлыки. Но это не должно нас останавливать", - сказал Сийярто в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Мы нацелены на построение мира, предлагаем свою помощь. И если в ней есть необходимость, будь то посреднические усилия или организация у себя мирных переговоров, то на нас всегда можно рассчитывать", - заверил глава венгерского МИД.

Он добавил, что обсудил с архиепископом Галлахером защиту семейных ценностей, которая рассматривается в Венгрии как "важный стратегический вопрос для нации". По его словам, позиции Будапешта и Ватикана в этом вопросе совпадают.

Кроме того, стороны обсудили необходимость поддержки преследуемых христианских общин, в том числе и в странах Африки. "Я заверил архиепископа, что христианские общины во всех уголках мира могут рассчитывать на нас, венгров", - сказал министр.

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