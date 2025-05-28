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Венгрия и Словакия наложили вето на декларацию о демократии в Европе

Венгрия и Словакия наложили вето на декларацию о демократии в Европе Венгрия и Словакия заблокировали принятие странами Евросоюза декларации об укреплении демократии в Европе, подготовленной Польшей.
Другие страны
28 мая 2025 г. 01:20
Венгрия и Словакия наложили вето на декларацию о демократии в Европе

Венгрия и Словакия заблокировали принятие странами Евросоюза декларации об укреплении демократии в Европе, подготовленной Польшей.

Как передает Report, об этом сообщил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока по итогам заседания Совета Евросоюза по общим вопросам в Брюсселе.

"Венгрия и Словакия не поддержали предложение об укреплении демократии в Европе, которое было выдвинуто Польшей, председательствующей сейчас в Совете ЕС", - сказал он на встрече с журналистами в бельгийской столице.

"На наш взгляд, устойчивость демократии неверно истолковывается европейскими институтами и некоторыми государствами - членами ЕС", - процитировало министра агентство MTI. Он отметил, в частности, что в польском документе отсутствует требование прозрачности финансирования неправительственных организаций, которые зачастую используются различными политическими силами в своих целях и получают деньги из-за рубежа.

Будапешт выступает против этого. По словам Боки, венгерское правительство считает, что лидеры ряда других стран, а также Евросоюза "неправильно понимают роль НПО в демократическом обществе".

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Версия на азербайджанском языке Macarıstan və Slovakiya Avropada “demokratiya” bəyannaməsinə veto qoyub

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