Венгрия и Словакия наложили вето на декларацию о демократии в Европе

Венгрия и Словакия заблокировали принятие странами Евросоюза декларации об укреплении демократии в Европе, подготовленной Польшей.

Венгрия и Словакия заблокировали принятие странами Евросоюза декларации об укреплении демократии в Европе, подготовленной Польшей.

Как передает Report, об этом сообщил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока по итогам заседания Совета Евросоюза по общим вопросам в Брюсселе.

"Венгрия и Словакия не поддержали предложение об укреплении демократии в Европе, которое было выдвинуто Польшей, председательствующей сейчас в Совете ЕС", - сказал он на встрече с журналистами в бельгийской столице.

"На наш взгляд, устойчивость демократии неверно истолковывается европейскими институтами и некоторыми государствами - членами ЕС", - процитировало министра агентство MTI. Он отметил, в частности, что в польском документе отсутствует требование прозрачности финансирования неправительственных организаций, которые зачастую используются различными политическими силами в своих целях и получают деньги из-за рубежа.

Будапешт выступает против этого. По словам Боки, венгерское правительство считает, что лидеры ряда других стран, а также Евросоюза "неправильно понимают роль НПО в демократическом обществе".