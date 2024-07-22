Венгрия и Словакия начали консультации с ЕК из-за прекращения Украиной транзита нефти

Венгрия и Словакия инициировали запуск консультаций с Еврокомиссией (ЕК), предваряющих разбирательство против Украины за остановку транзита нефти из России.

Венгрия и Словакия инициировали запуск консультаций с Еврокомиссией (ЕК), предваряющих разбирательство против Украины за остановку транзита нефти из России.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, с учетом того, что Украина импортирует из Венгрии электроэнергию, то остановка транзита нефти враждебное решение.

Он также отметил, что Венгрия и Словакия прорабатывают "юридические решения" вопроса с остановкой транзита нефти через Украину на случай, если его не удастся решить в скором времени.