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Венгрия и Польша не поддержали план ЕС по снижению потребления газа

Венгрия и Польша не поддержали план ЕС по снижению потребления газа Венгрия и Польша проголосовали против плана Евросоюза по добровольному сокращению потребления газа на 15% по сравнению со средним показателем за последние пять лет на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.
Другие страны
7 августа 2022 г. 22:13
Венгрия и Польша не поддержали план ЕС по снижению потребления газа

Венгрия и Польша проголосовали против плана Евросоюза по добровольному сокращению потребления газа на 15% по сравнению со средним показателем за последние пять лет на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Как передает, об этом со ссылкой на документацию Совета ЕС сообщило агентство Reuters.

По его информации, упомянутые страны стали единственными, выступившими против этой инициативы. Так, Будапешт поставил под сомнение законность планов ЕС, посчитав, что они влияют на энергобезопасность государства. Варшава в свою очередь назвала правовую основу договора "дефектной" и заявила, что решения, влияющие на энергетический баланс членов ЕС, должны приниматься при единогласном одобрении всеми странами сообщества.

Тем не менее план был утвержден, поскольку получил квалифицированное большинство голосов.

В соответствии с принятым Советом ЕС решением в течение восьми месяцев государства должны в добровольном порядке сократить потребление газа на 15%.

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