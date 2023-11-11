О нас

Венгрия готова подать в суд на Болгарию из-за российского газа

Венгрия готова подать в суд на Болгарию из-за российского газа Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что в Будапеште уже к концу 2023 года готовы подать в суд ЕС на Софию из-за повышения платы за транзит российского газа.
Другие страны
11 ноября 2023 г. 00:39
Венгрия готова подать в суд на Болгарию из-за российского газа

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что в Будапеште уже к концу 2023 года готовы подать в суд ЕС на Софию из-за повышения платы за транзит российского газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, видеообращение Боки к гражданам было опубликовано им в Facebook.

"Сегодня я направил письмо Еврокомиссии, чтобы она безотлагательно начала процесс о нарушении обязательств против Болгарии и призвала Болгарию заморозить повышение пошлины на энергию", - отметил он.

По словам чиновника, действия Болгарии нарушают принципы функционирования внутреннего рынка, таможенного союза и общей торговой политики Евросоюза.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Macarıstan Rusiya qazına görə Bolqarıstanı məhkəməyə verməyə hazırdır

Самое важное

Представитель Госдепа США уклонился от вопроса Report о дискриминации в отношении Азербайджана
Представитель Госдепа США уклонился от вопроса Report о дискриминации в отношении Азербайджана
10 ноября 2023 г. 08:36
Президент: Пытающиеся вмешаться в дружественные отношения между Ираном и Азербайджаном не добьются своих целей
Президент: Пытающиеся вмешаться в дружественные отношения между Ираном и Азербайджаном не добьются своих целей
9 ноября 2023 г. 19:58
Президент Азербайджана на встрече с иранским коллегой затронул транспортные проекты
Президент Азербайджана на встрече с иранским коллегой затронул транспортные проекты
9 ноября 2023 г. 19:51
Очередной саммит ОЭС пройдет в Азербайджане в 2024 году
Очередной саммит ОЭС пройдет в Азербайджане в 2024 году
9 ноября 2023 г. 13:18
Эрдоган призвал Армению выполнить свои обязательства
Эрдоган призвал Армению выполнить свои обязательства
9 ноября 2023 г. 13:05
Президент Ильхам Алиев встретился в Ташкенте с премьер-министром переходного правительства Пакистана
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Ташкенте с премьер-министром переходного правительства Пакистана
9 ноября 2023 г. 11:41
В Азербайджане отмечается День Государственного флага
В Азербайджане отмечается День Государственного флага
9 ноября 2023 г. 00:00
Президент и первая леди приняли участие в военном параде в Ханкенди
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в военном параде в Ханкенди
8 ноября 2023 г. 20:58
На параде в Ханкенди была продемонстрирована трофейная техника
ФотоНа параде в Ханкенди была продемонстрирована трофейная техника
8 ноября 2023 г. 14:08
На параде в Ханкенди было продемонстрировано табло с номерами армянских военных автомобилей
На параде в Ханкенди было продемонстрировано табло с номерами армянских военных автомобилей
8 ноября 2023 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi