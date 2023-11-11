Венгрия готова подать в суд на Болгарию из-за российского газа

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что в Будапеште уже к концу 2023 года готовы подать в суд ЕС на Софию из-за повышения платы за транзит российского газа.

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что в Будапеште уже к концу 2023 года готовы подать в суд ЕС на Софию из-за повышения платы за транзит российского газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, видеообращение Боки к гражданам было опубликовано им в Facebook.

"Сегодня я направил письмо Еврокомиссии, чтобы она безотлагательно начала процесс о нарушении обязательств против Болгарии и призвала Болгарию заморозить повышение пошлины на энергию", - отметил он.

По словам чиновника, действия Болгарии нарушают принципы функционирования внутреннего рынка, таможенного союза и общей торговой политики Евросоюза.