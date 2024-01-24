О нас

Венгрия готова одобрить прием Швеции в НАТО

Венгрия готова одобрить прием Швеции в НАТО Президент Венгрии Каталин Новак приветствовала ратификацию парламентом Турции соглашения о вступлении Швеции в НАТО и заявила, что теперь очередь за ее страной.
Другие страны
24 января 2024 г. 17:15
Венгрия готова одобрить прием Швеции в НАТО

Президент Венгрии Каталин Новак приветствовала ратификацию парламентом Турции соглашения о вступлении Швеции в НАТО и заявила, что теперь очередь за ее страной.

Как передает Report об этом она написала на своей странице в социальной сети "Х".

"Турция ратифицировала вступление Швеции в НАТО. Теперь наша очередь. Я настоятельно призываю к переговорам между премьер-министрами Венгрии и Швеции. Моя позиция осталась без изменений: когда речь заходит о членстве Швеции [в НАТО], то здесь больше "за", чем "против", - написала Новак.

Парламент Турции 23 января одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в альянс. Теперь Венгрия остается единственной страной НАТО, парламент которой до сих пор не ратифицировал шведскую заявку на присоединение.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Hungary ready to ratify Sweden’s NATO membership
Версия на азербайджанском языке Macarıstan İsveçin NATO-ya üzvlüyünü ratifikasiya etməyə hazırdır

Самое важное

Магеррам Ахмедов награжден орденом За службу Отечеству 2-ой степени
Магеррам Ахмедов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-ой степени
24 января 2024 г. 15:02
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
23 января 2024 г. 17:22
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
23 января 2024 г. 17:11
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
23 января 2024 г. 11:37
Президент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
ФотоПрезидент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
22 января 2024 г. 19:20
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
20 января 2024 г. 10:01
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
19 января 2024 г. 17:28
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
19 января 2024 г. 14:48
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
19 января 2024 г. 11:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi