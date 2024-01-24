Венгрия готова одобрить прием Швеции в НАТО

Президент Венгрии Каталин Новак приветствовала ратификацию парламентом Турции соглашения о вступлении Швеции в НАТО и заявила, что теперь очередь за ее страной.

Президент Венгрии Каталин Новак приветствовала ратификацию парламентом Турции соглашения о вступлении Швеции в НАТО и заявила, что теперь очередь за ее страной.

Как передает Report об этом она написала на своей странице в социальной сети "Х".

"Турция ратифицировала вступление Швеции в НАТО. Теперь наша очередь. Я настоятельно призываю к переговорам между премьер-министрами Венгрии и Швеции. Моя позиция осталась без изменений: когда речь заходит о членстве Швеции [в НАТО], то здесь больше "за", чем "против", - написала Новак.

Парламент Турции 23 января одобрил законопроект о ратификации протокола о вступлении Швеции в альянс. Теперь Венгрия остается единственной страной НАТО, парламент которой до сих пор не ратифицировал шведскую заявку на присоединение.