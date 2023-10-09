Венгрия эвакуировала из Израиля своих граждан

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил об эвакуации из Израиля 215 венгерских граждан.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил об эвакуации из Израиля 215 венгерских граждан.

Как передает Report , об этом глава венгерского МИД сообщил в социальной сети.

Сийярто написал о проведенной министерством иностранных дел и министерством обороны страны совместной спасательной операции, в ходе которой два самолета ВВС Венгрии вывезли из Израиля 215 человек.

Глава МИД поблагодарил власти Израиля, Кипра, Греции, Турции, Болгарии и Румынии за быстрое оформление разрешений на пролет венгерских самолетов над их территорией.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".

В результате атак погибли более 700 израильтян, еще свыше 2,3 тыс. человек получили ранения.